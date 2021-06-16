В Бурятии врачи рассказали о кровохаркании при коронавирусе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В редких случаях у больных ковидом может возникнуть даже спутанность сознания



На странице отделения нейрохирургии БСМП Улан-Удэ появилась полезная информация об основных симптомах коронавируса. Ведь на раннем этапе коронавирусную инфекцию можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией.



Врачи БСМП напомнили, что при ковиде инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток.



Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов ОРВИ: повышение температуры тела (встречается более чем у 90% больных), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) – в 80% случаев; одышка (примерно у 30% заболевших); утомляемость (40%); ощущение заложенности в грудной клетке (более чем у 20%).



Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.



Кроме того, врачи отделения нейрохирурги рассказали и о более страшных, но, к счастью, не таких частых симптомах.



- Наиболее тяжелая одышка развивается к шестому-восьмому дню от момента заболевания. Также установлено, что среди первых симптомов могут быть миалгия – спонтанная боль в мышцах (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (2-3%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в начале болезни могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела, - сообщили в БСМП.



