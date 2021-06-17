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Глава минздрава Бурятии отреагировала на огромные очереди

Глава минздрава Бурятии отреагировала на огромные очереди
Власть,  Фото:buryatia_online
Медики в амбулаторном центре вынуждены были работать почти до ночи

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова обратилась к жителям по поводу больших очередей в амбулаторных ковидных центрах.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в паблике buryatia_online появилось видео огромной очереди в амбулатории на улице Павлова. Приёма в таких амбулаториях ждут и больные ковидом, и те, кому нужно впервые сдать анализ. Социальная дистанция между людьми не соблюдается. Происходящее пациент назвал «настоящим адом», рассказав, что провёл в очереди уже четыре часа.

Евгения Лудупова подтвердила, что в связи с ростом заболеваемости увеличилось число обратившихся пациентов. Позавчера, по её словам, медики амбулаторного центра на Павлова вынуждены были работать практически до ночи.

- Уважаемые жители Республики Бурятия, мы все с вами наблюдаем рост случаев заболеваемости по новой коронавирусной инфекции, с каждым днём прирастаем, и наши медицинские работники, в свою очередь, делают все возможное для оказания необходимой помощи. Большой поток обращений мы фиксируем в амбулаторных центрах по профилактике и лечению ОРВИ и COVID-19, они работают при всех городских поликлиниках. В том числе и в амбулаторном центре при городской поликлинике №2 (по ул. Павлова, 17) наблюдается большой поток обращений пациентов. 15 июня был зафиксирован резкий рост по количеству обращений. Медицинские работники амбулаторного центра работали до 23.00, - сообщила глава минздрава Бурятии.

По её словам, были приняты специальные меры.

- В связи с приостановлением плановых медицинских приёмов в Бурятии в целях оказания ещё более оперативной медпомощи в данный амбулаторный центр мобилизованы три врача из центральных районных больниц. И будут направлены педиатры, - рассказала Евгения Лудупова.

Она призвала жителей Бурятии «с пониманием к текущей ситуации, поддержать наших медицинских работников».

- Поверьте, наши врачи, медицинские сестры, медбратья, фельдшеры, санитарочки, водители делают все возможное для сохранения вашего здоровья. И они, как и все люди устают, но продолжают бороться. В преддверии Дня медицинского работника, давайте, поддержим наших медиков добрым словом и будем терпимее друг к другу, - призвала Евгения Лудупова.

минздрав
 
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