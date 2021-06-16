«Настоящий ад»: Улан-удэнцы жалуются на очереди в ковидном центре

В паблике buryatia_online сегодня появилось видео, снятое горожанином в амбулаторном ковидном центре по улице Павлова.
- Четыре часа очереди в ковидном центре. Прошло более 150 человек. В соседнем корпусе 200 человек с подтверждённым тестом, и все ждут рентген. Это настоящий ад, сидеть с температурой 39 в очереди, - пишет очевидец.
На записи запечатлено множество людей, стоящих в очереди перед дверью с табличкой «Медицинская помощь с ОРВИ». Пришедшие - в масках, однако они не соблюдают дистанцию.
Одни пользователи подтверждают появление очередей в центре и жалуются на них, другие защищают медиков:
«Там постоянно огромная очередь, 9 июня ещё больше было народу, на улице люди стояли и занимали свою очередь. Больше 4 часов там просидели и еле-еле прошли, хотя в двух кабинетах принимали»
«Надо по домам бригады отправлять, чтоб не разносили по всему городу заразу»
«Мы приехали в 10 утра и вышли оттуда в 2 дня, 4 часа просидели ради того, чтобы открыть больничный»
«Я считаю, такое явление в порядке вещей, учитывая непростую обстановку в медицинских учреждениях»
«А что хотели? А как по-другому? Если не хватает работников?»
«Жалко врачей, такой огромный объём работы! А люди ведут себя по-хамски! Не верят в ковид, не соблюдают простые правила: маски и дистанция. Я сама вчера просидела там 3 часа, так жалко стало девушку, которая берёт мазок, ни поесть, ни в туалет сходить, а народ идёт и идёт!»
«Врачи уже год с лишним работают в режиме форс-мажора, вот кого надо жалеть»
«Ой, да ладно. Никто ж не верил в корону. Врачи не боги, но они работают. Вас просили сидеть дома, меньше шарахаться, чтобы не было этого ада. А врачи больше года так живут, а кто-то уже нет».
В Бурятии разрастается третья волна коронавируса. За последние сутки диагноз подтвердили у 217 человек (такие показатели прежде были только осенью, во вторую волну). Большими темпами растёт число госпитализированных больных, лечащихся на дому и контактных лиц.
При этом ковид сейчас изменился, признали ранее медики. Большинство пациентов переносят инфекцию в осложнённой форме, поэтому необходимо создание новых реанимационных коек. У 82% больных, получающих лечение в стационарах, диагностирована тяжёлая форма заболевания.