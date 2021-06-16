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В Бурятии военных медиков наградили за борьбу с COVID-19

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с церемонии награждения военных медиков

В Бурятии военным медицинским специалистам Восточного военного округа вручили награды за активное участие в борьбе с COVID-19. Им вручили государственные награды и награды министерства обороны.

Церемония состоялась в медицинском центре минобороны, который с нуля построили в 2020 году в Сосновом Бору.

Мероприятие приурочили к празднованию Дня медицинского работника. Вручали награды командующий армии генерал-майор Валерий Солодчук и начальник военного госпиталя подполковник Заурбек Алборов.

Начальник инфекционного отделения медцентра минобороны майор Доржо Баторов стал победителем премии лучших врачей России «Признание». Награждение состоится в конце июня в Москве.

- Военные медики прошли дополнительную переподготовку в медицинской академии в Санкт-Петербурге Личный состав нового многофункционального медцентра уже более года в круглосуточном режиме оказывает медицинскую помощь пациентам, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

С момента открытия медицинского центра здесь выздоровели порядка тысячи больных. Лечение в медцентре проходили пациенты из числа гражданского населения, ветераны Вооружённых Сил, военнослужащие и члены их семей.

Медицинский центр минобороны сооружен по типовому проекту. Его площадь шесть тысяч квадратных метров. Медцентр рассчитан на приём 60 пациентов.

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