«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с церемонии награждения военных медиков
В Бурятии военным медицинским специалистам Восточного военного округа вручили награды за активное участие в борьбе с COVID-19. Им вручили государственные награды и награды министерства обороны.
Церемония состоялась в медицинском центре минобороны, который с нуля построили в 2020 году в Сосновом Бору.
Мероприятие приурочили к празднованию Дня медицинского работника. Вручали награды командующий армии генерал-майор Валерий Солодчук и начальник военного госпиталя подполковник Заурбек Алборов.
Начальник инфекционного отделения медцентра минобороны майор Доржо Баторов стал победителем премии лучших врачей России «Признание». Награждение состоится в конце июня в Москве.
- Военные медики прошли дополнительную переподготовку в медицинской академии в Санкт-Петербурге Личный состав нового многофункционального медцентра уже более года в круглосуточном режиме оказывает медицинскую помощь пациентам, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
С момента открытия медицинского центра здесь выздоровели порядка тысячи больных. Лечение в медцентре проходили пациенты из числа гражданского населения, ветераны Вооружённых Сил, военнослужащие и члены их семей.
Медицинский центр минобороны сооружен по типовому проекту. Его площадь шесть тысяч квадратных метров. Медцентр рассчитан на приём 60 пациентов.
В Бурятии военных медиков наградили за борьбу с COVID-19
Общество, Фото:
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