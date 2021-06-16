В Бурятии в третью волну COVID-19 тяжело болеют беременные

Заражаются беременные пациентки преимущественно от своих близких
В Улан-Удэ рассказали о ситуации с COVID-19 в ковидном госпитале городского перинатального центра.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике растёт число беременных, больных COVID-19. В городском перинатальном центре развёрнуты для лечения беременных и родивших женщин, больных ковидом, 60 коек. Из них 59 заняты.
- С 12 мая 2021 года после относительно небольшого затишья в городской перинатальный центр пришла третья волна коронавируса. Временный ковидный госпиталь всё это время продолжал работать, правда, с существенным уменьшением количества коек (до пяти единиц). Однако с 22 апреля 2021 года постепенно начали расширять коечный фонд, увеличив его до 60 коек для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным и пациенткам с острой гинекологической патологией с подтверждённым, подозрительным и вероятным случаем новой коронавирусной инфекции, - рассказали в городском перинатальном центре.
Особенностью третьей волны специалисты отмечают тяжёлое протекание болезни у пациенток, имеющее волнообразное течение и в основном поражающее лёгкие.
- Самое главное – профилактика, потому что лечить сейчас таких пациентов – очень тяжело. Кроме того, что растёт количество данных пациентов, учащается частота наиболее тяжёлых форм проявления данной инфекции в виде пневмонии, идут осложнения беременности на фоне этого. Это связано с тем, что у нас на данный момент многие не соблюдают режим самоизоляции, не соблюдают масочный режим, поэтому очень большая просьба к жителям – чтобы уменьшить риск инфицирования, надо соблюдать режим самоизоляции, исключить посещение мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим. Потому что очень много идёт беременных пациенток с семейных очагов, - отметила акушер-гинеколог, руководитель ковидного госпиталя при городском перинатальном центре Эржена Бадмаева.
По её словам, из 59 пациенток в ковидном стационаре при перинатальном центре 44 лежат также с пневмонией.
- С начала третьей волны в ковидном госпитале городского перинатального центра принято 35 родов, родилось 35 малышей. Состояние деток стабильное. Беременные, роженицы, родильницы и новорождённые – это особая категория пациентов, которым противопоказаны прививки от COVID-19. В связи с чем они более беззащитны перед лицом коварной инфекции, - также рассказали врачи.
Медики просят всех помнить об этом и соблюдать все меры безопасности. Поскольку заражение пациенток преимущественно из домашних очагов, медицинские работники призывают вакцинироваться близкое окружение беременных, рожениц и новорожденных, чтобы не подвергать риску их здоровье.
В Бурятии в третью волну COVID-19 тяжело болеют беременные
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заражаются беременные пациентки преимущественно от своих близких
Медведица и её детёныши прошли по территории кордона инспекторов нацпарка
В стационарах и амбулаторно лечатся почти 10,5 тысяч жителей Бурятии
Современное здание школы №40 построили взамен снесённого
Борис Галкин сыграет роль дедушки в новом бурятском фильме
Активисты рассказали о том, какие преимущества есть у доноров
В Этнографическом музее недавно родила самка манула
Сборную Бурятию представляли шесть спортсменов
Последний пожар был в воскресенье
Иск в суд подал прокурор района
Новые ограничения вызвали недоумение у художественного руководителя Русского драмтеатра
Эти песни исполнят этнические исполнители из разных стран и регионов России
Временами будут сильные порывы ветра
Общество, 15.06.2021
Занятия прошли на танкодроме полигона
Общество, 15.06.2021
В область для тушения крупного лесного пожара в Катангском районе прибыли 50 десантников из Тывы