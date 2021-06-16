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В Бурятии в третью волну COVID-19 тяжело болеют беременные

В Бурятии в третью волну COVID-19 тяжело болеют беременные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заражаются беременные пациентки преимущественно от своих близких

В Улан-Удэ рассказали о ситуации с COVID-19 в ковидном госпитале городского перинатального центра.

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике растёт число беременных, больных COVID-19. В городском перинатальном центре развёрнуты для лечения беременных и родивших женщин, больных ковидом, 60 коек. Из них 59 заняты. 

- С 12 мая 2021 года после относительно небольшого затишья в городской перинатальный центр пришла третья волна коронавируса. Временный ковидный госпиталь всё это время продолжал работать, правда, с существенным уменьшением количества коек (до пяти единиц). Однако с 22 апреля 2021 года постепенно начали расширять коечный фонд, увеличив его до 60 коек для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным и пациенткам с острой гинекологической патологией с подтверждённым, подозрительным и вероятным случаем новой коронавирусной инфекции, - рассказали в городском перинатальном центре.

Особенностью третьей волны специалисты отмечают тяжёлое протекание болезни у пациенток, имеющее волнообразное течение и в основном поражающее лёгкие.

- Самое главное – профилактика, потому что лечить сейчас таких пациентов – очень тяжело. Кроме того, что растёт количество данных пациентов, учащается частота наиболее тяжёлых форм проявления данной инфекции в виде пневмонии, идут осложнения беременности на фоне этого. Это связано с тем, что у нас на данный момент многие не соблюдают режим самоизоляции, не соблюдают масочный режим, поэтому очень большая просьба к жителям – чтобы уменьшить риск инфицирования, надо соблюдать режим самоизоляции, исключить посещение мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим. Потому что очень много идёт беременных пациенток с семейных очагов, - отметила акушер-гинеколог, руководитель ковидного госпиталя при городском перинатальном центре Эржена Бадмаева.

По её словам, из 59 пациенток в ковидном стационаре при перинатальном центре 44 лежат также с пневмонией.

- С начала третьей волны в ковидном госпитале городского перинатального центра принято 35 родов, родилось 35 малышей. Состояние деток стабильное. Беременные, роженицы, родильницы и новорождённые – это особая категория пациентов, которым противопоказаны прививки от COVID-19. В связи с чем они более беззащитны перед лицом коварной инфекции, - также рассказали врачи.

Медики просят всех помнить об этом и соблюдать все меры безопасности. Поскольку заражение пациенток преимущественно из домашних очагов, медицинские работники призывают вакцинироваться близкое окружение беременных, рожениц и новорожденных, чтобы не подвергать риску их здоровье.
коронавирус беременные
 
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