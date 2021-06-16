План по вакцинации выполнен на 44 %
На фоне роста заболеваемости коронавируса в Бурятии регистрируется рост спроса на вакцинацию. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова на заседании республиканского оперативного штаба 16 июня.
Так, за последние сутки прививки получили в два раза больше жителей республики, чем в предыдущие дни.
- За последние сутки значительно нарастили объёмы вакцинации, привито 4297 человек. Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 29 018 доз. Процент использования вакцины в Бурятии составил на сегодняшний день 94%. В среднем по России этот показатель составляет 91%, - сообщила Евгения Лудупова.
В республике развёрнуто 60 пунктов вакцинации. Кроме того, организована работа выездных мобильных пунктов вакцинации. На сегодняшний день прививку получили 146 445 жителей Бурятии. Это составляет 44 % от плана вакцинации.
На сайте и аккаунтах в социальных сетях медицинские организации создали тематические материалы о прививках. Там можно узнать о работе прививочного кабинета, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Привиться можно в поликлинике по месту прикрепления и в мобильных пунктах вакцинации без предварительной записи. За графиком работы мобильных пунктов следите в социальных сетях и на сайтах медицинских учреждений и минздрава Бурятии. Чтобы ваши родственники были в здравии, благополучии, позаботьтесь о них, особенно о старших родственниках, поставьте прививку. Запишите родителей, дедушек и бабушек на вакцинацию, сопроводите в поликлинику. Помните, что только стойкий коллективный иммунитет сможет остановить распространение новой коронавирусной инфекции, - обратилась к жителям республики заместитель главного врача по медицинской части городской больницы №5 Улан-Удэ Наталья Аюшеева.
Как сообщал «Байкал-Dailу», третья волна коронавируса в Бурятии разрастается с каждым днём. За последние сутки коронавирус выявили у 217 человек.
В Бурятии резко вырос спрос на вакцинацию от COVID-19
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