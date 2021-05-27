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В Улан-Удэ трамвай «прошил» «Тойоту»

В Улан-Удэ трамвай «прошил» «Тойоту»
Происшествия, 
На трамвайных путях произошло очередное ДТП

Сегодня утром напротив рынка «Тумэр Морин» на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП на трамвайных путях. Столкнулись «Тойота Пробокс» и трамвай. Отметим, рельсовый транспорт на этом участке дороги имеет преимущество.

В результате происшествия легковушка получила серьёзные механические повреждения – от удара машину буквально «прошило».

Пострадавших нет.


Как сообщал «Байкал-Daily», автоаварии с участием трамвая в Улан-Удэ не редкость. 14 мая на Элеваторе столкнулись трамвай и автобус «Fiat Ducato» с пассажирами.

В декабре 2020 года на проспекте Строителей трамваю пришлось брать на таран легковушку, застрявшую на рельсах после аварии.

Осенью 2019 на Богатырском мосту трамвай «прошил» «Хонду».
ДТП трамвай
 
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