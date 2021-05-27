В Улан-Удэ трамвай «прошил» «Тойоту»

На трамвайных путях произошло очередное ДТП
Сегодня утром напротив рынка «Тумэр Морин» на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП на трамвайных путях. Столкнулись «Тойота Пробокс» и трамвай. Отметим, рельсовый транспорт на этом участке дороги имеет преимущество.
В результате происшествия легковушка получила серьёзные механические повреждения – от удара машину буквально «прошило».
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», автоаварии с участием трамвая в Улан-Удэ не редкость. 14 мая на Элеваторе столкнулись трамвай и автобус «Fiat Ducato»
с пассажирами.
В декабре 2020 года на проспекте Строителей трамваю пришлось брать на таран легковушку
, застрявшую на рельсах после аварии.
Осенью 2019 на Богатырском мосту трамвай «прошил» «Хонду»
.
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На трамвайных путях произошло очередное ДТП
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