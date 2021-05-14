В Улан-Удэ столкнулись автобус и трамвай

Авария произошла в утренний час пик
Сегодня утром, 14 мая, в Улан-Удэ около автобусной остановки «Сагаан Морин» на Элеваторе столкнулись трамвай и автобус «Fiat Ducato» с пассажирами.
- ДТП вызвало пробку из трамваев и машин. Пострадавших не было, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
В МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» прокомментировали, что авария произошла в 8:07. Простой составил 19 минут.
- Причины ДТП будут выяснены в результате разбора, - добавили в МУП «Управление трамвая».
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