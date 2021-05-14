В Улан-Удэ столкнулись автобус и трамвай

- Причины ДТП будут выяснены в результате разбора, - добавили в МУП «Управление трамвая».





Сегодня утром, 14 мая, в Улан-Удэ около автобусной остановки «Сагаан Морин» на Элеваторе столкнулись трамвай и автобус «Fiat Ducato» с пассажирами.- ДТП вызвало пробку из трамваев и машин. Пострадавших не было, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.В МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» прокомментировали, что авария произошла в 8:07. Простой составил 19 минут.