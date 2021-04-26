Стали известны подробности гибели семилетнего мальчика на реке
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 апреля в Баргузинском районе Бурятии провалился под лёд и погиб семилетний мальчик. Трагедия произошла на реке Ина вблизи села Юбилейный. Тело ребёнка местные жители нашли утром 25 апреля.
Следователи проводят доследственную проверку. Некоторые подробности трагедии раскрыли в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, вечером 24 апреля два мальчика без сопровождения взрослых прибежали на берег реки, которая течёт на окраине их села. Они стали играть, имитируя рыбалку. Один из детей с палкой в руках вышел на лёд и по нему дошёл до середины русла с проталиной и открытой водой. На скользкой поверхности ребёнок не удержался на ногах и упал за кромку. Мальчика подхватило течение, унесло ниже и затянуло под лёд.
Его друг, испугавшись, убежал домой и промолчал о происшествии.
Через некоторое время родители пропавшего мальчика стали искать ребёнка. Они выяснили, что он упал в реку. Под утро ниже по течению местные жители нашли тело мальчика, прорубили лёд, под которым оно находилось, и извлекли из воды.
Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Представители Следственного комитета напоминают о том, что лёд сейчас тонкий и просят не отпускать детей без сопровождения взрослых к водоёмам и не позволять им выходить на лёд и прибрежную наледь.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года на Гусином озере погиб ребёнок. Двое шестилетних мальчиков играли, когда под ними проломился лёд. Один мальчик оказался в воде. Его друг кинулся на помощь, вытолкнул утопающего из полыньи, но сам не смог выбраться и погиб.
В Бурятии мальчик испугался и убежал, когда на его глазах утонул друг
Происшествия, Фото:
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