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В Бурятии утонул шестилетний мальчик

В Бурятии утонул шестилетний мальчик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ребёнок погиб на реке Ина

24 апреля в Баргузинском районе Бурятии провалился под лёд и погиб мальчик 2014 года рождения. Трагедия произошла на реке Ина вблизи посёлка Юбилейный.

- Сообщение о том, что пропал ребёнок, поступило от единой дежурно-диспетчерской службы района в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Были организованы поиски. К сожалению, информация подтвердилась. Силами местных жителей 25 апреля тело ребёнка было обнаружено в реке, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого трагедии с утонувшими детьми в Бурятии были зафиксированы летом 2020 года. В конце июля на реке Селенга вблизи села Ганзурино Иволгинского района Бурятии утонула 10-летняя девочка. За несколько дней до этого в Закаменском районе утонула 14-летняя девочка, приехавшая из Улан-Удэ.

Что касается провалов под лёд, погибали этой зимой и весной только взрослые. В конце марта на Байкале погиб мужчина, пошедший по льду в поисках сотовой связи.

В конце января-начале февраля на Байкале в Бурятии друг за другом произошло три ЧП с провалами автомобилей под лёд. Погибли четыре человека. Тела двух из них подняли вместе с утонувшей машиной со 146-метровой глубины.
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