Первоклассник вытолкнул друга из полыньи, но погиб сам
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 ноября на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии погиб 6-летний мальчик, ученик первого класса. На тонкий лёд он пришёл вместе с другом.
Как выяснилось позже, мальчик спас друга ценой собственной жизни.
По предварительным данным, мальчик проживал в городе Гусиноозёрск, учился в 1-м классе местной школы. 19 ноября днём он со своим 6-летним приятелем отправился гулять во двор дома, куда их обычно отпускали родители. Но, на самом деле, дети, никому не сказав, пошли к Гусиному озеру, расположенному на окраине города. С берега они вышли на неокрепший лёд и принялись расхаживать по нему.
Прогуливаясь, дети отошли от берега на расстояние около 200 метров, где под одним из них проломился лёд, ребёнок оказался в воде. Друг кинулся на помощь, успел вытолкнуть утопающего из полыньи, но сам не смог выбраться на твёрдую поверхность и ушёл под воду.
Спасенный мальчик побежал к берегу. Там его увидел ехавший вдоль озера на машине местный житель. Мужчина отогрел ребёнка, вызвал сотрудников полиции, отвёз мальчика домой, после чего вернулся к месту происшествия помогать спасателям.
Следователи проводят доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки в образовательные учреждения города будет направлено письмо с требованием о разъяснении школьникам опасности выхода на лёд. Также будут проведены другие мероприятия, направленные на предупреждение происшествий на льду с детьми, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В Бурятии утонувший мальчик ценой своей жизни спас друга
Происшествия, Фото:
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