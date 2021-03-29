Искусанный собаками мальчик вернулся из Москвы в Улан-Удэ

- О том, какие меры необходимо предпринять для максимально возможного восстановления функции правой ноги, обсуждал консилиум специалистов ДРКБ в составе начмедов, врачей по восстановительной медицине, травматологии и ортопедии, невролога и врача функциональной диагностики. Осмотрев ребёнка, определили план дальнейшего лечения в амбулаторных условиях. Поскольку, к сожалению, у мальчика повреждён седалищный нерв, предстоят немалые каждодневные усилия, тренировки и упражнения, в основном в домашних условиях, - рассказали в детской республиканской клинической больнице.





