Искусанный собаками мальчик вернулся из Москвы в Улан-Удэ

12-летний мальчик, искусанный собаками, после продолжительного лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве вернулся домой в Улан-Удэ.
- Тяжёлые множественные укушенные раны, травматический шок и значительная кровопотеря, дни в реанимации детской республиканской клинической больницы, когда шла борьба за спасение жизни, а потом консультации с ведущей детской клиникой страны и перевод туда при первой возможности, как только удалось стабилизировать состояние... Правительство Бурятии организовало авиаспецрейс, - напомнили в медучреждении историю этого ЧП.
Сейчас ребёнку предстоят реабилитационные мероприятия в течение длительного времени.
- О том, какие меры необходимо предпринять для максимально возможного восстановления функции правой ноги, обсуждал консилиум специалистов ДРКБ в составе начмедов, врачей по восстановительной медицине, травматологии и ортопедии, невролога и врача функциональной диагностики. Осмотрев ребёнка, определили план дальнейшего лечения в амбулаторных условиях. Поскольку, к сожалению, у мальчика повреждён седалищный нерв, предстоят немалые каждодневные усилия, тренировки и упражнения, в основном в домашних условиях, - рассказали в детской республиканской клинической больнице.
Пока юному улан-удэнцу проводятся перевязки. Вскоре, после небольшого отдыха в домашней обстановк, ребёнку рекомендована реабилитация в центре «Родничок» с применением ильинкинской минеральной воды.
- Больницей достигнута договоренность с компанией «Основа движения» о предоставлении ею безвозмездно коленного ортеза. Сейчас он крайне необходим для борьбы с формирующейся контрактурой, - продолжили в медучреждении.
- Мы очень рады, что наконец-то вернулись домой. И сегодня я хочу сказать - большое спасибо нашим врачам за спасение сына, своевременную и качественную помощь, всем землякам - за внимание, моральную и материальную поддержку! Сегодня, как бы ни было тревожно думать о будущем Артёма, мы настроены сделать всё, чтобы он встал хорошо на ножку, забыл этот ужасный период и смог жить полнокровной жизнью! – поблагодарила мама мальчика.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11-летнего мальчика собаки сильно искусали 12 января в микрорайоне Забайкальский. Ребёнок был покусан с головы до ног. Первые операции ему провели в Улан-Удэ, а для дальнейшего лечения отправили спецбортом в Москву.
В столице мальчик отметил 12-й день рождения. Уроженец Улан-Удэ, футболист, выступавший за сборную России, Владимир Гранат приносил подарки ребёнку.