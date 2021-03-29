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Искусанный собаками мальчик вернулся из Москвы в Улан-Удэ

Искусанный собаками мальчик вернулся из Москвы в Улан-Удэ
Общество,  Фото:детская республиканская клиническая больница
Ребёнку предстоит каждый день выполнять различные тренировки и упражнения

12-летний мальчик, искусанный собаками, после продолжительного лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве вернулся домой в Улан-Удэ.

- Тяжёлые множественные укушенные раны, травматический шок и значительная кровопотеря, дни в реанимации детской республиканской клинической больницы, когда шла борьба за спасение жизни, а потом консультации с ведущей детской клиникой страны и перевод туда при первой возможности, как только удалось стабилизировать состояние... Правительство Бурятии организовало авиаспецрейс, - напомнили в медучреждении историю этого ЧП.

Сейчас ребёнку предстоят реабилитационные мероприятия в течение длительного времени.

- О том, какие меры необходимо предпринять для максимально возможного восстановления функции правой ноги, обсуждал консилиум специалистов ДРКБ в составе начмедов, врачей по восстановительной медицине, травматологии и ортопедии, невролога и врача функциональной диагностики. Осмотрев ребёнка, определили план дальнейшего лечения в амбулаторных условиях. Поскольку, к сожалению, у мальчика повреждён седалищный нерв, предстоят немалые каждодневные усилия, тренировки и упражнения, в основном в домашних условиях, - рассказали в детской республиканской клинической больнице.


Пока юному улан-удэнцу проводятся перевязки. Вскоре, после небольшого отдыха в домашней обстановк, ребёнку рекомендована реабилитация в центре «Родничок» с применением ильинкинской минеральной воды.

- Больницей достигнута договоренность с компанией «Основа движения» о предоставлении ею безвозмездно коленного ортеза. Сейчас он крайне необходим для борьбы с формирующейся контрактурой, - продолжили в медучреждении.

- Мы очень рады, что наконец-то вернулись домой. И сегодня я хочу сказать - большое спасибо нашим врачам за спасение сына, своевременную и качественную помощь, всем землякам - за внимание, моральную и материальную поддержку! Сегодня, как бы ни было тревожно думать о будущем Артёма, мы настроены сделать всё, чтобы он встал хорошо на ножку, забыл этот ужасный период и смог жить полнокровной жизнью! – поблагодарила мама мальчика.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11-летнего мальчика собаки сильно искусали 12 января в микрорайоне Забайкальский. Ребёнок был покусан с головы до ног. Первые операции ему провели в Улан-Удэ, а для дальнейшего лечения отправили спецбортом в Москву.

В столице мальчик отметил 12-й день рождения. Уроженец Улан-Удэ, футболист, выступавший за сборную России, Владимир Гранат приносил подарки ребёнку.
собаки медицинская помощь
 
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