Юноша пострадал, пока ждал «зелёный»
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне около трёх часов дня трамвай наехал на пешехода. Это произошло между остановками «Юношеская библиотека» и «Технологический университет».
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили подробности происшествия. Пострадал несовершеннолетний пешеход. 16-летний подросток получил ушиб и ссадину в области поясничного отдела позвоночника.
Как оказалось, парень с матерью переходили проезжую часть. Они находились на остановке на запрещающем сигнале светофора и ждали зелёный сигнал. Парень присел на ступеньку, чтобы переждать. В этот момент ехавший трамвай и задел его.
Мать не заметила приближающийся вагон и не предупредила сына, а водитель трамвая не увидел сидящего пешехода.
В Улан-Удэ под трамвай попал сидящий подросток
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