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В Бурятии нашли изгрызенный собаками труп

В Бурятии нашли изгрызенный собаками труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Четыре собаки бегали в огороде погибшей женщины

В улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района Бурятии обнаружили тело 84-летней женщины, которое терзали собаками. Глава сельского поселения «Илькинское» Ирина Господинова сообщила, что тело пенсионерки лежало рядом с домом и было обгрызено. В огороде женщины бегали четыре собаки.

Следственный комитет начал расследование, сообщается в группе «Заиграево-инфо. 24/7». Рассматривается версия, что смерть женщины наступила до того, как тело нашли собаки.

Накануне глава Заиграевского района Александр Бурлаков сообщил, что сегодня будут собирать комиссию, для выяснения всех обстоятельств, с участием ОМВД, ветеринарной службы, сельхозотдела, ГО и ЧС и других подразделений администрации.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2019 года в пригороде Улан-Удэ обнаружили труп мужчины с обглоданной головой. Как выяснилось, мужчину убили. По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний собутыльник погибшего.


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