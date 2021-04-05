Четыре собаки бегали в огороде погибшей женщины
В улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района Бурятии обнаружили тело 84-летней женщины, которое терзали собаками. Глава сельского поселения «Илькинское» Ирина Господинова сообщила, что тело пенсионерки лежало рядом с домом и было обгрызено. В огороде женщины бегали четыре собаки.
Следственный комитет начал расследование, сообщается в группе «Заиграево-инфо. 24/7». Рассматривается версия, что смерть женщины наступила до того, как тело нашли собаки.
Накануне глава Заиграевского района Александр Бурлаков сообщил, что сегодня будут собирать комиссию, для выяснения всех обстоятельств, с участием ОМВД, ветеринарной службы, сельхозотдела, ГО и ЧС и других подразделений администрации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2019 года в пригороде Улан-Удэ обнаружили труп мужчины с обглоданной головой. Как выяснилось, мужчину убили. По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний собутыльник погибшего.
В Бурятии нашли изгрызенный собаками труп
Происшествия, Фото:
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