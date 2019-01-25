В Бурятии стали известны подробности о трупе с обглоданной головой

Выяснилось, каким образом труп мужчины оказался в заброшенном доме в Поселье
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале недели в пригороде Улан-Удэ нашли труп мужчины с обглоданной головой. Жуткую находку обнаружили жители села Поселье Иволгинского района Бурятии в заброшенной квартире.
Сегодня выяснились подробности ЧП. В Следственном управлении СК России по Бурятии рассказали, что голова и конечности 36-летнего мужчины были частично объедены бродячими собаками.
- Для определения точной причины смерти была незамедлительно назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой установлено, что мужчина скончался от повреждений головы и внутренних органов, причинённых многократными воздействиями. Гусиноозёрским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее смерть потерпевшего), - поведали в пресс-службе Следственного управления.
По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний молодой человек, с которым потерпевший незадолго до смерти употреблял спиртные напитки в компании приятелей.
- В ходе допроса он дал показания об обстоятельствах расправы над потерпевшим, мотивом для которой послужила незначительная ссора на фоне алкогольного опьянения. На основании доказательств, которые собраны в ходе первоначальных следственных действий, задержанному молодому человеку уже предъявлено обвинение, - добавили в пресс-службе.
Оказалось, что 19 января вечером обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых в доме у приятеля в селе Поселье. Во время застолья у него произошла ссора с одним из собутыльников, в ходе которой парень принялся с силой наносить удары по голове и телу противника кулаками и ногами.
Потерпевший в силу алкогольного опьянения не оказывал сопротивления и после нескольких ударов потерял сознание. Через некоторое время остальным участникам застолья удалось успокоить агрессивного молодого человека. Все вместе они продолжили употреблять спиртное, в то время, как избитый мужчина остался лежать на полу в бессознательном состоянии. Застолье продолжалось ещё часть ночи и весь следующий день. За это время никто из компании не помог избитому, который почти не шевелился и постоянно хрипел.
Лишь 21 января, проснувшись к обеду, хозяева дома обнаружили, что потерпевший скончался. Злоумышленник, чтобы спрятать, отнёс тело мужчины в заброшенный дом неподалёку от места происшествия и оставил там. Спустя два дня покойного случайно обнаружили местные жители.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей, - заключили в следственном управлении.
В Бурятии стали известны подробности о трупе с обглоданной головой
Происшествия, Фото:
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