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В Улан-Удэ на месте гибели двух подростков появилась памятная табличка

В Улан-Удэ на месте гибели двух подростков появилась памятная табличка
Общество,  Фото:Городские проекты в Улан-Удэ
Память сбитых насмерть 16-летних подростков увековечили городские урбанисты

Память сбитых насмерть 16-летних парня и девушки увековечили в Улан-Удэ. Возле «зебры» напротив железнодорожного вокзала, где были насмерть сбиты подростки, установили специальную табличку.

На ней написано: «На этом переходе в ДТП погибли 16-летние Кирилл и Алина. Они могли бы быть живы, но в нашем городе:
- автомобили могут безнаказанно ездить со скоростью 80 км/ч, а за скорость до 100 км/ч водитель получит штраф всего 250 рублей;
- автомобильные полосы слишком широкие, а в месте перехода – особенно;
- чиновники создают иллюзию безопасности вместо того, чтобы спасать жизни.
Требуйте безопасных улиц!».

Памятную табличку установили представители улан-удэнского отделения федеральной сети «Городские проекты».

- 23 февраля на переходе на железнодорожном вокзале были сбиты два пешехода. Они соблюдали ПДД, но, к сожалению, были сбиты автомобилем на высокой скорости. В память о них мы установили на перекрёстке табличку, которая рассказывает о том, почему произошло ДТП и как можно было его предотвратить. Ноль смертей — концепция, согласно которой люди не должны умирать на дорогах. Никакое ДТП не должно приводить к смертям, а если такое происходит, нужно вносить изменения в инфраструктуру», - пояснили представители «Городских проектов».

В свою очередь, пользователи разделились во мнениях по поводу предложений урбанистов.

«А давайте ножи запретим, так как пьяные ими друг друга режут. Из-за одного идиота должны все страдать? Убийцу на авто ни камера, ни узкая полоса и т.п. не оставили бы. Его мог остановить бетонный блок», - написал местный житель.

Другая улан-удэнка возразила ему, ссылаясь на мировые исследования о том, что изменение проектирования улиц влияет на аварийность. «Дело не в культуре вождения, а в среде, которая позволяет разгоняться до опасных скоростей», - пояснила она.

«Дурак, пьяный или наркоман разгонятся при любом проектировании улиц. И никакие «мировые исследования» не помогут», - продолжил дискуссию ещё один пользователь.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 16-летних парня и девушку на этом пешеходном переходе насмерть сбил водитель «Лексуса». Он скрылся с места аварии и был задержан позже в тот же вечер. Это 37-летний житель Иркутской области, который ранее был неоднократно судим. Установлено, что во время наезда он был пьян. Автомобиль мужчина угнал у родственницы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».

Погибшие подростки были троюродными братом и сестрой, они учились в колледжах.
смерть ДТП память
 
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