Легковушка врезалась в дорожное ограждение
25 марта в Улан-Удэ в протаранившей ограждение легковушке пострадали три человека.
В 16.40 часов водитель «Тойоты Премио» не справился с управлением и врезался с дорожное ограждение. В результате пострадали три человека, в том числе семимесячный ребёнок, сообщили в Территориальном центр медицины катастроф Бурятии.
Водителя автомобиля госпитализировали в больницу с подозрением на серьёзную травму головы.
Медики осмотрели пассажира и ребёнка. Взрослый отказался от эвакуации их в стационар.
Младенец был зафиксирован в детском автокресле, что позволило избежать серьёзных травм.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в тот же день на улице Трубачеева устроил ДТП пьяный водитель «Тойоты Клюгер».
В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое взрослых и младенец
Происшествия, Фото:
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