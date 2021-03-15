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В Бурятии произошёл пожар в жилом доме

В Бурятии произошёл пожар в жилом доме
Происшествия, 
Обошлось без пострадавших

Накануне, 14 марта, в селе Жилино Кабанского района Бурятии по улице Коневой произошёл пожар в жилом доме. В результате пожара повреждена обрешётка на площади три квадратных метра.

На место происшествия выезжала пожарная часть №26, села Байкало-Кудара. На месте работали четыре человека и две единицы техники. Пострадавших нет, сообщает группа «Кабанск-инфо. 24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 марта произошёл пожар в жилом доме в селе Хойтобэе Иволгинского района.
пожар
 
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