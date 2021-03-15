В Бурятии горел дом

12 марта в жилом доме в селе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии произошёл пожар. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 2 квадратных метра, огнём повреждены крыша и потолочное перекрытие, никто не пострадал.
В пресс-службе ГУ МЧС по республике сообщили, что, предварительно, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.
Специалисты рекомендуют не бросать непотушенные окурки и спички, в том числе с балконов. Не злоупотреблять спиртным и не курить в постели.
Спички и зажигалки должны храниться в недоступных для детей местах.
Также в преддверии пожароопасного сезона домовладельцам необходимо заблаговременно принять меры по уборке на своей территории сухой травянистой растительности и горючего мусора.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в пятницу произошёл пожар в доме отдыха в Тункинском районе.