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В Бурятии горел дом

В Бурятии горел дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На пожаре обошлось без пострадавших

12 марта в жилом доме в селе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии произошёл пожар. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 2 квадратных метра, огнём повреждены крыша и потолочное перекрытие, никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по республике сообщили, что, предварительно, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.

Специалисты рекомендуют не бросать непотушенные окурки и спички, в том числе с балконов. Не злоупотреблять спиртным и не курить в постели.

Спички и зажигалки должны храниться в недоступных для детей местах.

Также в преддверии пожароопасного сезона домовладельцам необходимо заблаговременно принять меры по уборке на своей территории сухой травянистой растительности и горючего мусора.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в пятницу произошёл пожар в доме отдыха в Тункинском районе

пожар
 
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