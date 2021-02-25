Суд вынес решение по делу общественника Евгения Саттарова
В Улан-Удэ суд вынес приговор по уголовному делу известного общественника Евгения Саттарова, бывшего председателя регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз молодёжных жилищных комплексов (МЖК) России» по Бурятии. Он признан виновным в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», о задержании Саттарова стало известно в мае 2019 года. Союз МЖК оказывал помощь молодым семьям и молодым специалистам в приобретении жилья. По версии следствия, несколько лет назад Саттаров вступил в сговор с директором ряда строительных компаний и получил от него через подставное лицо квартиру в строящемся доме стоимостью 2 млн рублей. Взамен, сообщало следствие, он обеспечил победу обществу с ограниченной ответственностью в конкурсе по отбору организаций – застройщиков для строительства МЖК, финансируемых государством.
Молодым семьям и специалистам предлагали заключить договоры участия в долевом строительстве с МЖК. Но в результате стройка заморозилась и люди остались без жилья и вложенных денег.
Стройка дома по улице Столичная на долгое время застряла на уровне фундамента. Дольщики вынуждены платить ипотеки и снимать жильё. В отчаянии люди даже обращались к президенту страны Владимиру Путину, записав к нему видеообращение.
Уголовное дело было на личном контроле руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Сегодня стало известно решение суда по этому скандальному делу.
- Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере двукратной суммы коммерческого подкупа – 4 млн рублей, - сообщили сегодня в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Экс-председателю МЖК Бурятии дали условный срок и штраф в 4 млн
Происшествия, Фото:
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