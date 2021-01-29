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В Бурятии «Нива» с рыбаками проваливались под лёд Байкала

В Бурятии «Нива» с рыбаками проваливались под лёд Байкала
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Это второй случай провала автомобиля под лёд за сутки

Накануне вечером, 28 января, на Байкале под лёд провалился автомобиль. Происшествие произошло в акватории в 30 км от губы Томпа Северо-Байкальского района Бурятии.

В трещину глубиной 3 метра провалился автомобиль «Нива» с двумя рыбаками. Одному из них удалось спастись, самостоятельно выбравшись из автомобиля. Пострадавший был обнаружен очевидцами и доставлен в город Северобайкальск в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказался.

Информация уточняется, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

Это происшествие стало вторым за сутки. Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера пяти километрах севернее мыса Урбукан под лёд провалился автомобиль «УАЗ». В машине находились три человека. Двоих удалось спасти, один, предварительно, утонул.
провалы под лед
 
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