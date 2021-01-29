Это второй случай провала автомобиля под лёд за сутки
Накануне вечером, 28 января, на Байкале под лёд провалился автомобиль. Происшествие произошло в акватории в 30 км от губы Томпа Северо-Байкальского района Бурятии.
В трещину глубиной 3 метра провалился автомобиль «Нива» с двумя рыбаками. Одному из них удалось спастись, самостоятельно выбравшись из автомобиля. Пострадавший был обнаружен очевидцами и доставлен в город Северобайкальск в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказался.
Информация уточняется, сообщили в республиканском ГУ МЧС.
Это происшествие стало вторым за сутки. Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера пяти километрах севернее мыса Урбукан под лёд провалился автомобиль «УАЗ». В машине находились три человека. Двоих удалось спасти, один, предварительно, утонул.
В Бурятии «Нива» с рыбаками проваливались под лёд Байкала
Происшествия, Фото:
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