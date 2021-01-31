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В Бурятии тело рыбака нашли на семиметровой глубине

В Бурятии тело рыбака нашли на семиметровой глубине
Происшествия,  Фото:сайт ГУ МЧС по Бурятии
Мужчина не сумел выбраться из ушедшего под лёд автомобиля

Вечером 29 января в Бурятии нашли тело утонувшего рыбака. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что тело подняла группа водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Утонувшего мужчину нашли на глубине семь метров. Труп передали правоохранительным органам.

Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла 28 января в Северо-Байкальском районе Бурятии. В пяти километрах от мыса Урбукан под лёд провалился автомобиль УАЗ с тремя рыбаками. Двое из них спаслись, а третий не сумел выбраться.

Также спасатели продолжают поиски тела мужчины, утонувшего в тот же день также на севере Бурятии, в 30 км от губы Томпа. Там под лёд Байкала провалился автомобиль «Нива» с двумя рыбаками. Выбрался из утонувшего авто только один человек.

Тем временем сотрудники государственной инспекции по маломерным судам в усиленном режиме патрулируют реки и озёра. Также проводятся подворовые обходы в населённых пунктах, расположенных в прибрежной зоне.

За два дня было проведено порядка 100 бесед с гражданами. Среди населения распространено 195 листовок и памяток по мерам спасения и самоспасения на воде. С учащимися двух школ проведены лекции о безопасном поведении на водных объектах. Заблокирован съезд на реку Баргузин. Организован информационный аншлаг на въезде в Чивыркуйский залив. 

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