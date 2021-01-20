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Конфликт на остановке в Улан-Удэ обрастает версиями

Конфликт на остановке в Улан-Удэ обрастает версиями
Происшествия, 
Появилась информация, что водитель заехавшего на остановку внедорожника первым проявил агрессию

В громком конфликте, произошедшем на остановке ТСК в выходные дни, появилась новая версия. Очередное видео инцидента появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». Подписчик рассказал, с чего всё начиналось, указав, что первым агрессию проявил водитель внедорожника.

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 января появилось первое видео конфликта на остановке. Очевидец снял, как пешеход устроил «самосуд» над «Лэнд Крузером», заехавшим на остановку. Пешеход пытался разбить автомобиль тростью, сломав переднее стекло и зеркало. Полиция установила личность этого молодого человека. На 25-летнего парня было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». С него взята подписка о невыезде.

На новом видео запечатлено, что же было до момента нападения.

«Парень просто хотел сделать замечание, а в итоге... МВД Бурятии, прошу принять к сведению. Водитель первый проявил агрессию», - подписал видео автор.

На кадрах видно, как пешеход стучит в окно автомобиля, говоря водителю «Лэнд Крузера»: «Окно открой своё!» Водитель иномарки реагирует нервно, он выскакивает из машины. Несмотря на свою хромоту, быстро идёт к пешеходу и пытается наброситься на него. Девушка, снимавшая видео, испуганно ахает, опасаясь за парня.

Пока конфликт закончился тем, что на пешехода возбуждено уголовное дело, а водитель джипа привлечён к административной ответственности за движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам - ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ.


водители
 
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