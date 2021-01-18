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В Улан-Удэ пешеходы устроили самосуд над водителем «Лэнд Крузера»

В Улан-Удэ пешеходы устроили самосуд над водителем «Лэнд Крузера»
Происшествия,  Фото:screenshot
По заехавшему на остановку внедорожнику били тростью

В Улан-Удэ пешеходы устроили самосуд над водителем, заехавшим в остановочный карман на ТСК. Видео расправы опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

- Владелец автомобиля целенаправленно заехал на остановку (со встречки), чуть не заезжая на людей. То есть, если ты на «Крузаке» и с «крутыми» номерами, то всё можно, что ли?! – прокомментировал автор видео.

На кадрах видно, как обе стороны конфликта на повышенных тонах с матерными словами выясняют отношения. Женщина с телефоном в руке ногой пинает дверь автомобиля. После этого к машине подходит водитель и садится в автомобиль. Затем к внедорожнику подходит другой мужчина и палкой (возможно, это была трость) начинает колотить по автомобилю. В этот момент отлетело боковое зеркало, повреждается переднее стекло.



Тут автомобилист открывает дверь. На него замахивается агрессивный мужчина и грозно говорит: «Ну, иди сюда!». Затем водитель выходит из машины, осматривая её. Мужчины ругаются между собой, при этом нецензурно выражаясь.

В пресс-службе МВД Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что устанавливаются свидетели инцидента.

- В настоящее время полицией устанавливается личность данного мужчины. Всех, кто был свидетелем данного происшествия, просим позвонить по телефонам 29-28-04, 43-02-02, - обратились в министерстве внутренних дел.

Водитель автомашины уже установлен, он будет привлечён к административной ответственности за движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам - ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ.



 
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