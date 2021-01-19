Молодой человек бил тростью по автомобилю, заехавшему на остановку
В Улан-Удэ накануне задержали мужчину, который колотил тростью «Лэнд Крузер» на остановке ТСК. В отношении 25-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Молодой человек находится под подпиской о невыезде, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Инцидент произошёл в выходные дни. Пешеход агрессивно среагировал на водителя «Лэнд Крузера» который по словам очевидцев, заехал на остановку. Стоявшие там пешеходы устроили самосуд над водителем. В частности, задержанный позже молодой человек размахивал тростью, бил по автомобилю, повредив боковое зеркало и переднее стекло.
Выяснение отношений было на повышенных тонах, с использованием нецензурных слов. Происходящее запечатлели на видео и выложили в Сеть.
Водитель машины уже также установлен, он будет привлечён к административной ответственности за движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам - ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ.
В Улан-Удэ задержали пешехода, напавшего с тростью на джип
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Оба ДТП произошли в центре города
Потерпевший лишился 210 тысяч рублей
Район озера Хубсугул продолжает трясти
Пропавшему мужчине 42 года
Браконьер рыбачил на реке Кичера
Патрулировавшие улицы бойцы первыми заметили дым
Автомобили получили сильные повреждения
Женщина совершила преступление в период отсрочки наказания по предыдущему приговору
В поисках участвует более ста человек
В первом случае добычей грабителя стали всего 350 рублей
Подсудимый признан виновным в получении взяток
Молодой человек сбивал с ног женщин и отнимал сумки
Пожар произошёл в металлических павильонах
Жалобу в суд подал отец погибшей 17-летней девушки
Бывший вице-спикер Народного Хурала в интервью «Тивикому» вновь отрицал свою вину в смертельном ДТП