В Улан-Удэ стая собак напала на ребёнка

В Улан-Удэ произошло очередное нападение собак на человека. Сегодня в микрорайоне Забайкальский стая собак набросилась на 11-летнего мальчика.
ЧП произошло в 12.48 часов на улице Васильковая, сообщили в комитете городского хозяйства. По предварительным данным, собак было четыре.
Ребёнок доставлен в больницу.
Сообщение об инциденте около 13 часов поступило в полицию Октябрьского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, а также специалисты комитета городского хозяйства. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Также на место экстренно выехали четыре группы отлова. Собственников собак планируют найти во время подворового обхода.
23 декабря в том же микрорайоне Забайкальский стая собак едва не растерзала заживо 20-летнюю девушку. Собаки повалили её на землю, искусали до костей и сильно обезобразили лицо, откусив, в частности, нос. После этого громкого ЧП в городе отправились в рейды специальные мобильные группы. Они проверяют правила содержания домашних животных, отслеживают большие стаи бездомных собак и сообщают о них в службу отлова. В частности, уже на следующий день сообщалось, что собаки, похожие на тех, что из той стаи, отловлены и усыплены.
Пострадавшая девушка проходит лечение в Москву, куда её увез спецборт МЧС. На оплату его услуг шесть миллионов рублей выделило правительство Бурятии.