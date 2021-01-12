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В Улан-Удэ стая собак напала на ребёнка

В Улан-Удэ стая собак напала на ребёнка
Происшествия,  Фото:из архива
Нападение произошло в том же Забайкальском, где собаки терзали девушку

В Улан-Удэ произошло очередное нападение собак на человека. Сегодня в микрорайоне Забайкальский стая собак набросилась на 11-летнего мальчика.

ЧП произошло в 12.48 часов на улице Васильковая, сообщили в комитете городского хозяйства. По предварительным данным, собак было четыре.

Ребёнок доставлен в больницу.

Сообщение об инциденте около 13 часов поступило в полицию Октябрьского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, а также специалисты комитета городского хозяйства. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Также на место экстренно выехали четыре группы отлова. Собственников собак планируют найти во время подворового обхода.

23 декабря в том же микрорайоне Забайкальский стая собак едва не растерзала заживо 20-летнюю девушку. Собаки повалили её на землю, искусали до костей и сильно обезобразили лицо, откусив, в частности, нос. После этого громкого ЧП в городе отправились в рейды специальные мобильные группы. Они проверяют правила содержания домашних животных, отслеживают большие стаи бездомных собак и сообщают о них в службу отлова. В частности, уже на следующий день сообщалось, что собаки, похожие на тех, что из той стаи, отловлены и усыплены.

Пострадавшая девушка проходит лечение в Москву, куда её увез спецборт МЧС. На оплату его услуг шесть миллионов рублей выделило правительство Бурятии.
собаки
 
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