В Улан-Удэ стая собак напала на ребёнка

В Улан-Удэ произошло очередное нападение собак на человека. Сегодня в микрорайоне Забайкальский стая собак набросилась на 11-летнего мальчика.







ЧП произошло в 12.48 часов на улице Васильковая, сообщили в комитете городского хозяйства. По предварительным данным, собак было четыре.



На месте происшествия работают сотрудники полиции, а также специалисты комитета городского хозяйства. Устанавливаются обстоятельства происшествия.







Также на место экстренно выехали четыре группы отлова. Собственников собак планируют найти во время подворового обхода.

