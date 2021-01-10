«Маленький, но прогресс»: В Бурятии рассказали о состоянии искусанной собаками девушки



Родственники девушки, искусанной собаками, рассказали о её состоянии. С помощью специальных удерживающих приспособлений улан-удэнка начала садиться.



- Прошло 19 дней! С помощью специальных удерживающих приспособлений она ненадолго садится! Пусть это больно, но так нужно, чтобы мышцы начали «работать». Маленький, но прогресс! Мы радуемся каждому достижению, - пишут они в социальной сети.



«Вас уже больше 7000. Спасибо, что вы рядом с нами! Каждое слово поддержки бесценно», - обратились они к пользователям.









Как сообщал «Байкал-Daily», 23 декабря на девушку



Доследственную проверку



В конце декабря девушку в крайне тяжёлом состоянии спецбортом транспортировали в центр хирургии имени Вишневского в Москву. На эти цели правительство Бурятии выделило средства.



Позже стало известно, что московские врачи Также здесь отмечается, что со следующей недели с девушкой начнут работать психологи.Как сообщал «Байкал-Daily», 23 декабря на девушку напала стая собак. Псы растерзали горожанку, буквально лишив её лица. Очевидец рассказывал, что у девушки остались лишь одни глазные яблоки. Некоторое время она находилась в искусственной коме.Доследственную проверку начали следователи Следственного комитета. Они устанавливают владельцев животных. Одну собаку из стаи подстрелил полицейский, когда она пыталась кинуться на него. Затем поймали и других собак, похожих на тех, что напали на девушку. Все они были умерщвлены.В конце декабря девушку в крайне тяжёлом состоянии спецбортом транспортировали в центр хирургии имени Вишневского в Москву. На эти цели правительство Бурятии выделило средства.Позже стало известно, что московские врачи прооперировали глаз улан-удэнки.



- Вчера в течение четырёх часов врачи спасали правый глаз, кровоснабжение очень слабое, но есть! Дай Бог, чтобы всё получилось! Левая нога в очень плохом состоянии, во многих местах вырваны куски плоти, нужно много времени и усилий врачей для восстановления двигательной активности! – написали тогда её родственники.



