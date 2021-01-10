 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 января

09 января

08 января

Популярное

«Маленький, но прогресс»: В Бурятии рассказали о состоянии искусанной собаками девушки

«Маленький, но прогресс»: В Бурятии рассказали о состоянии искусанной собаками девушки
Общество,  Фото:pixabay.com
«Спасибо, что вы с нами», - обратились к пользователям родственники 20-летней горожанки

Родственники девушки, искусанной собаками, рассказали о её состоянии. С помощью специальных удерживающих приспособлений улан-удэнка начала садиться.

- Прошло 19 дней! С помощью специальных удерживающих приспособлений она ненадолго садится! Пусть это больно, но так нужно, чтобы мышцы начали «работать». Маленький, но прогресс! Мы радуемся каждому достижению, - пишут они в социальной сети.

«Вас уже больше 7000. Спасибо, что вы рядом с нами! Каждое слово поддержки бесценно», - обратились они к пользователям. 

Также здесь отмечается, что со следующей недели с девушкой начнут работать психологи.  

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 декабря на девушку напала стая собак. Псы растерзали горожанку, буквально лишив её лица. Очевидец рассказывал, что у девушки остались лишь одни глазные яблоки. Некоторое время она находилась в искусственной коме.

Доследственную проверку начали следователи Следственного комитета. Они устанавливают владельцев животных. Одну собаку из стаи подстрелил полицейский, когда она пыталась кинуться на него. Затем поймали и других собак, похожих на тех, что напали на девушку. Все они были умерщвлены.

В конце декабря девушку в крайне тяжёлом состоянии спецбортом транспортировали в центр хирургии имени Вишневского в Москву. На эти цели правительство Бурятии выделило средства.

Позже стало известно, что московские врачи прооперировали глаз улан-удэнки. 

- Вчера в течение четырёх часов врачи спасали правый глаз, кровоснабжение очень слабое, но есть! Дай Бог, чтобы всё получилось! Левая нога в очень плохом состоянии, во многих местах вырваны куски плоти, нужно много времени и усилий врачей для восстановления двигательной активности! – написали тогда её родственники.

лечение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Маленький, но прогресс»: В Бурятии рассказали о состоянии искусанной собаками девушки
«Маленький, но прогресс»: В Бурятии рассказали о состоянии искусанной собаками девушки
Общество, 10.01.2021
«Спасибо, что вы с нами», - обратились к пользователям родственники 20-летней горожанки
Анатолий Михаханов: «Это самый лучший подарок на Новый год»
Анатолий Михаханов: «Это самый лучший подарок на Новый год»
Общество, 10.01.2021
Бывший профессиональный сумоист рассказал, что подарило ему «незабываемые эмоции»
Иркутянка перевела аферистам полмиллиона
Иркутянка перевела аферистам полмиллиона
Общество, 10.01.2021
Мошенники представились работниками банка
В Бурятии ещё 148 человек заболели COVID-19
В Бурятии ещё 148 человек заболели COVID-19
Общество, 10.01.2021
Общее число случаев заражения составило свыше 27 тысяч
В Бурятии экскурсию на вертолёте выиграла Мэдэгма Доржиева
В Бурятии экскурсию на вертолёте выиграла Мэдэгма Доржиева
Общество, 10.01.2021
Экскурсия разыгрывалась в рамках вчерашнего турнира в Улан-Удэ
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
Общество, 10.01.2021
По республике -13, -18, местами -20, -25 градусов
В Бурятии советуют зарегистрировать турпоход онлайн
В Бурятии советуют зарегистрировать турпоход онлайн
Общество, 09.01.2021
Сейчас на турмаршрутах зарегистрированы 3 группы
Топ запомнившихся видеоработ в 2020 году
Топ запомнившихся видеоработ в 2020 году
Общество, 09.01.2021
Несмотря на коронавирусный год, в Бурятии было снято довольно много музыкальных роликов и шуточных видео. Вспомним основные запомнившиеся работы
В Бурятии полицейские исполнили желание ребёнка
В Бурятии полицейские исполнили желание ребёнка
Общество, 09.01.2021
Мальчик получил в подарок радиоуправляемый автомобиль
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 4. Сентябрь–декабрь
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 4. Сентябрь–декабрь
Общество, 09.01.2021
В заключительной части фотолетописи 2012 года — эстафета на призы газеты «Правда Бурятии», гуннский новый год в Этнографическом музее и т.д.
Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус
Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус
Общество, 09.01.2021
За сутки скончались 3 больных COVID-19
В Бурятии в Буддийском университете проходят экзамены
В Бурятии в Буддийском университете проходят экзамены
Общество, 09.01.2021
Хувараки начали сдавать экзамены с 4 января
Сергей Зверев решил выдвигаться на выборы в Госдуму от Бурятии
Сергей Зверев решил выдвигаться на выборы в Госдуму от Бурятии
Общество, 09.01.2021
«Народная поддержка есть, народная любовь есть», - отметил известный шоумен и стилист

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^