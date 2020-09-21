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В Братске водитель «Жигулей» пострадал в столкновении с бензовозом

В Братске водитель «Жигулей» пострадал в столкновении с бензовозом
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Бензовоз ехал с пустой цистерной

Вчера днём в Братске на 127 км федеральной трассы «Вилюй» столкнулись «Жигули» и бензовоз «Mercedes-Benz» с полуприцепом-цистерной.

В результате происшествия 66-летний водитель отечественного автомобиля с различными травмами доставлен в больницу.

Водитель бензовоза не пострадал. Разгрузив в Братске более 30 тысяч литров дизельного топлива, он возвращался в Красноярск с пустой цистерной.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Причины аварии выясняются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



ДТП
 
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