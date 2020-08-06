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В Бурятии подтопление грозит ещё одному селу

В Бурятии подтопление грозит ещё одному селу
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Сейчас срочно укрепляют дамбу

В Бурятии вслед за бичурским селом может подтопить другое село, которое находится в Кяхтинском районе.

Как сообщал «Байкал-Daily», поднявшаяся река Чикой уже подтопила малое село Подгорное в Бичурском районе. Здесь подтоплена придомовая территория одного нежилого дома, грунтовая дорога и сенокосные угодья в пойме реки. Несмотря на то, что передвигаться можно лишь в резиновых сапогах, местные жители написали отказ от эвакуации. Группа «Бичура-инфо» приводила слова сельского главы: «Они продолжают ловить рыбу, копать корень. Они этим живут. Жалеют только, что сенокосы, скорее всего, потеряли. Скот перегнали на возвышенность».

При повышении уровня воды реки Чикой в зоне подтопления может также оказаться ещё одно село, на этот раз Чикой в Кяхтинском районе. Уровень критической отметки на реке составляет 400 см. По состоянию на 12:00, уровень на гидропосту составляет 356 см, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В зоне риска находится защитная дамба, сейчас ведут работы по её укреплению.

- Задействовано шесть человек и четыре единицы техники, в том числе большегрузные самосвалы и фронтальный погрузчик. Для координации действий в селе Чикой выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, - уточнили в Главном управлении МЧС.

По данным Бурятского гидрометцентра 7-9 августа в большинстве районов республики ожидаются обильные осадки в виде дождей и ливней, с порывами ветра до 20 м/c.




подтопление сельские поселения
 
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