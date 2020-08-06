«Силой их не могу заставить», - говорит глава села
В селе Подгорное, что находится в Бичурском районе Бурятии продолжает прибывать вода. По данным гидропоста на 9:00, уровень воды в реке Чикой составляет 356 см. Критический уровень – 400 см. Об этом сообщает группа «Бичура-инфо».
Подгорное – маленькое село, здесь всего четыре дома, где живёт 12 человек. Из них человек работает на вахте, одна женщина лежит в больнице. На месте остались четыре семьи – 10 человек, из которых двум 16 лет и 17 (завтра уже будет 18), уточняет «Бичура-инфо».
- Одну пожилую женщину госпитализировали, вторая категорически отказалась. Остальные жители написали заявление об отказе эвакуироваться. Силой их не могу заставить. Они продолжают ловить рыбу, копать корень. Они этим живут. Жалеют только, что сенокосы, скорее всего, потеряли. Скот перегнали на возвышенность, - рассказал глава поселения МО СП «Топкинское» Сергей Куренков.
По его словам, ситуация с утра усложнилась – вода резко прибыла.
- Вчера в селе отключили электричество. Сегодня подключили - в соседнем селе Дэбэн замкнула водокачка. Сейчас устраняются неполадки. Подтоплено две квартиры. Ходить по улице можно только вброд в резиновых сапогах. Питьевой водой и продуктами жители обеспечены. Лекарства есть. Электроэнергию, скорее всего, снова отключат, так как вода прибывает, - сообщил Сергей Куренков.
Село Подгорное подтапливает не в первый раз. Сильное наводнение было в 1998 году. Тогда подтоплены были все дома, а перемещаться пришлось на лодках, вспоминают в группе «Бичура-инфо».
В Бурятии жители подтопляемого села отказались от эвакуации
Происшествия, Фото:
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