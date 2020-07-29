В Бурятии ещё одна группа отправилась на поиски пропавшего самолёта

За прошедшие сутки самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8, ищущие пропавший самолёт авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту, совершил пять вылетов на территории Бурятии и Иркутской области, сообщили пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
Продолжаются наземные поиски на территории Слюдянского района Иркутской области. В Тункинском районе Бурятии поиски ведут спасатели, сотрудники Тункинского национального парка и добровольцы.
Сегодня для усиления наземной группировки из Улан-Удэ выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и мобильная группировка республиканского МЧС. Всего в Тунку отправились 19 человек и пять единиц техники.
- 28 июля спасательно-поисковый отряд №2 в составе трёх человек на автомобиле «УАЗ» направился из села Далахай Тункинского района на поиски пропавшего самолета Ан-2 в лес. Сегодня на помощь им спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в 11:00 отправились из Улан-Удэ. Вечером наши спасатели остановятся в селе Хурай-Хобок, составят маршрут поиска и выйдут в лес, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Также на месте работают добровольцы отряда «Лиза Алерт», прибывшие из Новосибирска с беспилотной летательной системой «Zala».
- Заявка на поиск пропавших пилотов поступила в отряд «ЛизаАлерт» 23 июля. Так как место падения самолета установлено не было, активные поиски принято решение не начинать - требуется очень большой человеческий ресурс для отработки предположительной зоны поиска, а его, к сожалению, нет. Однако нам пришли на помощь представители компании ZALA AERO GROUP из Новосибирска, которые выехали на место, чтобы при помощи беспилотного летательного аппарата определить место падения. Отряд всячески помогает ребятам в организации их работы и готов подключиться к поискам при необходимости, если будет такая возможность, - сообщила координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии Вероника Ерофеева.
На следующие сутки планируется нарастить наземную группировку, отметили в Главном управлении МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал 19 июля, на борту были шесть человек. В назначенное время борт не вышел на связь. На самолёте по неизвестной причине не сработал радиомаяк, которые обычно сигнализирует о происшествиях.
Родственники пропавших пилотов не теряют надежды. Они подняли шумиху в соцсетях. Удалось договориться с военными о выделении дрона «Орлан», который поможет в поисках.
Сложность поисков осложняется тем, что до сих пор неизвестно, куда мог приземлиться самолёт. Поэтому сложно практически в никуда отправлять наземные группы поиска. Возле села Тебельти в Иркутской области были замечены срезанные верхушки деревьев. Есть предположение, что это было сделано именно самолётом.
Накануне в федеральных СМИ появилась ложная информация о найденных обломках самолёта, но это оказался борт после прошлогодней жёсткой посадки.