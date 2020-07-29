В Бурятии ещё одна группа отправилась на поиски пропавшего самолёта

- 28 июля спасательно-поисковый отряд №2 в составе трёх человек на автомобиле «УАЗ» направился из села Далахай Тункинского района на поиски пропавшего самолета Ан-2 в лес. Сегодня на помощь им спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в 11:00 отправились из Улан-Удэ. Вечером наши спасатели остановятся в селе Хурай-Хобок, составят маршрут поиска и выйдут в лес, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





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