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Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут на Байкале

Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут на Байкале
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
В поисковой операции задействованы самолёт и вертолёт

В Бурятии третий день продолжаются поиски пропавшего самолёта Ан-2. Сегодня поиски ведутся недалеко от Байкала. В поисковой операции задействованы самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля. Он вылетел из Тункинского района Бурятии на облёт территории, которую необходимо обработать от шелкопряда. На борту было шесть человек – двое пилотов и четыре командира других экипажей, которым показывали зону работ. Вскоре связь с самолётом пропала. 

По факту исчезновения самолёта начата доследственная проверка.

Поиски также ведутся в Окинском, Тункинском районах Бурятии и на территории Черемховского района Иркутской области. Только за сегодняшнее утро пилоты обследовали более 800 квадратных километров.


самолеты Байкал
 
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