В поисковой операции задействованы самолёт и вертолёт
В Бурятии третий день продолжаются поиски пропавшего самолёта Ан-2. Сегодня поиски ведутся недалеко от Байкала. В поисковой операции задействованы самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля. Он вылетел из Тункинского района Бурятии на облёт территории, которую необходимо обработать от шелкопряда. На борту было шесть человек – двое пилотов и четыре командира других экипажей, которым показывали зону работ. Вскоре связь с самолётом пропала.
По факту исчезновения самолёта начата доследственная проверка.
Поиски также ведутся в Окинском, Тункинском районах Бурятии и на территории Черемховского района Иркутской области. Только за сегодняшнее утро пилоты обследовали более 800 квадратных километров.
Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут на Байкале
Происшествия, Фото:
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