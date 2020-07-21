 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июля

20 Июля

Популярное

Зона поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 расширяется

Зона поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 расширяется
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока поиски пропавшего самолёта результата не дали

Авиация и наземные группы при поиске пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 обследовали более 2 тысяч квадратных километров территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Обследованная территория сопоставима по площади с территорией Москвы (около 2,5 тысяч квадратных километров) и Санкт-Петербург (1,4 тысячи).

Поиски результатов пока не дали.

Зона поиска продолжает расширяться, сообщил РИА Новости представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра. В операции участвуют самолет Ан-2 и вертолёт Ми-8.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля. Он вылетел из Тункинского района Бурятии на облёт территории, которую необходимо обработать от шелкопряда. На борту было шесть человек – двое пилотов и четыре командира других экипажей, которым показывали зону работ. Вскоре связь с самолётом пропала.

Поиски ведутся в Окинском, Тункинском районах Бурятии, а также на территории Черемховского района Иркутской области. 
самолеты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Зона поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 расширяется
Зона поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 расширяется
Происшествия, 21.07.2020
Пока поиски пропавшего самолёта результата не дали
Усольчанин лишился денег, покупая шпица
Усольчанин лишился денег, покупая шпица
Происшествия, 21.07.2020
Мужчина поверил аферистке из Сети
В Бурятии сгорело бесхозное строение
В Бурятии сгорело бесхозное строение
Происшествия, 21.07.2020
Пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ
В Бурятии водитель загнал внедорожник прямо в Байкал
В Бурятии водитель загнал внедорожник прямо в Байкал
Происшествия, 21.07.2020
Поступок водителя «Лэнд Крузера» крайне возмутил отдыхающих
В Бурятии девочка утонула, ныряя в реку
В Бурятии девочка утонула, ныряя в реку
Происшествия, 21.07.2020
Её подругу взрослым удалось спасти
Улан-удэнец украл сумочку, пока её хозяйка меняла колесо
Улан-удэнец украл сумочку, пока её хозяйка меняла колесо
Происшествия, 21.07.2020
Кража произошла на парковке перед торговой точкой
В Бурятии горящий дом помогали тушить военные
В Бурятии горящий дом помогали тушить военные
Происшествия, 21.07.2020
Удалось не допустить распространения огня на соседние дома
В Бурятии произошёл крупный пожар
В Бурятии произошёл крупный пожар
Происшествия, 21.07.2020
Пожарные боролись с огнём во время сильного ветра
В Иркутской области установили причины 14 лесных пожаров
В Иркутской области установили причины 14 лесных пожаров
Происшествия, 21.07.2020
Дознаватели МЧС использовали беспилотник и газоанализатор

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^