Пока поиски пропавшего самолёта результата не дали
Авиация и наземные группы при поиске пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 обследовали более 2 тысяч квадратных километров территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обследованная территория сопоставима по площади с территорией Москвы (около 2,5 тысяч квадратных километров) и Санкт-Петербург (1,4 тысячи).
Поиски результатов пока не дали.
Зона поиска продолжает расширяться, сообщил РИА Новости представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра. В операции участвуют самолет Ан-2 и вертолёт Ми-8.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля. Он вылетел из Тункинского района Бурятии на облёт территории, которую необходимо обработать от шелкопряда. На борту было шесть человек – двое пилотов и четыре командира других экипажей, которым показывали зону работ. Вскоре связь с самолётом пропала.
Поиски ведутся в Окинском, Тункинском районах Бурятии, а также на территории Черемховского района Иркутской области.
Зона поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 расширяется
Происшествия, Фото:
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