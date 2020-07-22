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Поиски пропавшего в Бурятии самолёта пока тщетны

Поиски пропавшего в Бурятии самолёта пока тщетны
Происшествия, 
Только с утра пилоты обследовали более 800 квадратных метров территории

В Бурятии продолжаются поиски пропавшего самолёта Ан-2. Упор был сделан на поиски в Окинском и Тункинском районах. С раннего утра пилоты Ан-2 и Ми-8 обследовали более 800 квадратных километров территории. Воздушные судна вылетали два и три раза соответственно.

Поисковые работы продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля. Он вылетел из Тункинского района Бурятии на облёт территории, которую необходимо обработать от шелкопряда. На борту было шесть человек – двое пилотов и четыре командира других экипажей, которым показывали зону работ. Вскоре связь с самолётом пропала. По факту исчезновения самолёта начата доследственная проверка.

Поиски ведутся в Окинском, Тункинском районах Бурятии, а также на территории Черемховского района Иркутской области. 
самолеты
 
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