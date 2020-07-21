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В Бурятии с утра возобновят поиски пропавшего самолёта

В Бурятии с утра возобновят поиски пропавшего самолёта
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
Поиски исчезнувшего Ан-2 приостанавливались ночью

Поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2, принадлежащего авиакомпании «Феникс», приостанавливались этой ночью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

- В связи с наступлением тёмного времени суток поисковые работы приостановлены, - сказал сотрудник центра.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 вылетел 19 июля из посёлка Кырен Тункинского района Бурятии, а позже с ним пропала связь. По данным Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, воздушное судно совершало облёт территории Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда. Начата доследственная проверка по факту исчезновения самолёта.

На борту судна шесть человека – два члена экипажа и командиры ещё четырех экипажей – им показывали район для проведения сельхозработ.

В понедельник, 20 июля, поисками Ан-2 занимались два самолёта и вертолёт.

- По состоянию на 18:00 21 июля, произведён повторный облет зоны предполагаемого местонахождения пропавшего самолета в Окинском, Тункинском районах Бурятии, а также на территории Черемховского района Иркутской области тремя воздушными судами. По состоянию на 17:30 часов, самолёты Ан-26 и Ан-2 и вертолет Ми-8 совершили по два вылета, пока безрезультатно. За этого время обследована площадь около 2000 квадратных километров. В 17:25 вертолет Ми-8 отправился в зону поиска в третий раз, - сообщили накануне вечером в ГУ МЧС по Бурятии.

Развёрнут оперативный штаб. Налажено взаимодействие с главами муниципальных образований и старостами сельских поселений, ведётся опрос жителей указанных районов. Вся поступающая информация о предполагаемом пути следования пропавшего самолёта направляется в оперативный штаб. Специалисты психологической службы МЧС поддерживают связь с представителями компании «Феникс» и находятся в готовности оказать психологическую помощь родственникам пилотов и пассажиров пропавшего самолёта.

- В готовности в Улан-Удэ находятся Ми-8 Сибирского авиационно-спасательного центра с тремя спасателями и вертолётная группа из четырёх человек Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В Иркутске - Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда, пять спасателей Иркутской областной поисково-спасательной службы, - отметили в Главном управлении МЧС.



самолеты МЧС
 
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