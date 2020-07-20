Искать там очень непросто
Пропавший самолёт Ан-2, возможно, находится на территории горного Окинского района Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на участника поисковой операции.
- Исходя из уже обследованного, самолёт, скорее всего, в горах Восточного Саяна, надо продолжать поиски. Но искать там непросто, - сказал он «Интерфакс-Сибирь».
Ранее МЧС Бурятии сообщало, что зона поиска Ан-2 проходит на территории Бурятии - в Тункинском и Окинском районах, на территории Иркутской области - в Черемховском районе.
В администрации Черемховского района Иркутской области сообщили, что главам поселений передана информация о пропавшем Ан-2. В этом районе речь идёт о таёжном участке, куда добраться можно только на спецтехнике.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс», вылетел из посёлка Кырен Бурятии вечером в воскресенье, 19 июля. Связь с ним была прервана. На борту находится шесть человек.
По поводу инцидента с самолётом Ан-2 начата доследственная проверка.
Пропавший в Бурятии Ан-2 может быть в горах Восточного Саяна
Происшествия, Фото:
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