Об исчезнувшем самолёте расспрашивают жителей отдалённых районов Бурятии

Поиски исчезнувшего самолёт Ан-2 продолжаются на территории Окинского и Тункинского районов Бурятии и на территории Черемховского района Иркутской области. Главное управление МЧС по Бурятии наладило взаимодействие с главами муниципальных образований и старостами сельских поселений по опросу местных жителей.
Ка сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс», вылетел из посёлка Кырен Бурятии вечером в воскресенье, 19 июля. Связь с ним была прервана. На борту находится шесть человек. По поводу инцидента с самолётом Ан-2 начата доследственная проверка.
В настоящий момент к поискам привлечены три борта: самолеты Ан-26 и Ан-2, вертолет Ми-8 Иркутской региональной поисково-спасательной базы. Организована работа оперативного штаба при ГУ МЧС по Бурятии. Налажено оперативное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Иркутской области и Сибирским авиационным поисково-спасательным центром г. Новосибирск.
- В готовности в Улан-Удэ находятся Ми-8 Сибирского авиационно-спасательного центра с тремя спасателями и вертолетная группа из четырех человек Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В Иркутске - Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, 5 спасателей Иркутской областной поисково-спасательной службы. Ситуация находится на контроле, - сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Бурятии Евгений Варава.