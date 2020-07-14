Пожарные спасли основные конструкции дома
Ночью 13 июля в селе Аршан Тункинского района произошел пожар в строящемся доме. На момент прибытия огнеборцев горела крыша дома.
Чтобы добраться до места пожара, огнеборцам пришлось разбирать забор из металлопрофиля. Затем они подали стволы на тушение возгорания.
В результате пожара обрушилась кровля на площади 48 кв.м., но уничтожение основных конструкций дома не допущено.
Предположительно, причиной пожара послужил поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 июля на станции Дивизионная в Улан-Удэ на пожаре в пятиквартирном доме пострадали четверо детей. Трёх из них из огня вынесли находившиеся поблизости 12 военных. Четвёртую девочку спасли уже приехавшие пожарные.
В Бурятии неизвестные подожгли строящийся дом
Происшествия, Фото:
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