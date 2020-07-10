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В Улан-Удэ пожар, где пострадали четверо детей, тушили с поезда

В Улан-Удэ пожар, где пострадали четверо детей, тушили с поезда
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
МЧС назвало возможные причины пожара с четырьмя пострадавшими детьми

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на станции Дивизионная в Улан-Удэ на пожаре в пятиквартирном доме пострадали четверо детей. Трёх из них из огня вынесли находившиеся поблизости 12 военных. Четвёртую девочку спасли уже приехавшие пожарные. Этот ребёнок находится сейчас в реанимации.

На момент прибытия дежурных караулов горела квартира и кровля дома, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

- В это время трое детей уже были эвакуированы очевидцами. Они сообщили пожарным, что в горящем здании находится ещё один ребёнок. В ходе разведки пожарные в составе звена газодымозащитной службы пожарно-спасательной части № 2 спасли из горящей квартир девочку и передали её бригаде скорой медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС.


Мать, со слов местных жителей, спаслась из огня сама. Женщина вместе с детьми была доставлена в медучреждение.

- Пожар ликвидирован на общей площади 70 кв. м. Всего в тушении пожара принимали участие 17 человек личного состава, четыре единицы техники, был задействован пожарный поезд, - сказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Бурятии Владислав Буянов.


В настоящее время на месте работают дознаватели и эксперты Испытательной пожарной лаборатории МЧС.

- Рассматриваются три версии пожара – неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем и детская шалость, - сообщил начальник отдела административной практики и дознания Евгений Попов.



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