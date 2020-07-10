В Улан-Удэ пожар, где пострадали четверо детей, тушили с поезда

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на станции Дивизионная в Улан-Удэ на пожаре в пятиквартирном доме пострадали четверо детей. Трёх из них из огня вынесли находившиеся поблизости 12 военных. Четвёртую девочку спасли уже приехавшие пожарные. Этот ребёнок находится сейчас в реанимации.
На момент прибытия дежурных караулов горела квартира и кровля дома, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
- В это время трое детей уже были эвакуированы очевидцами. Они сообщили пожарным, что в горящем здании находится ещё один ребёнок. В ходе разведки пожарные в составе звена газодымозащитной службы пожарно-спасательной части № 2 спасли из горящей квартир девочку и передали её бригаде скорой медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС.
Мать, со слов местных жителей, спаслась из огня сама. Женщина вместе с детьми была доставлена в медучреждение.
- Пожар ликвидирован на общей площади 70 кв. м. Всего в тушении пожара принимали участие 17 человек личного состава, четыре единицы техники, был задействован пожарный поезд, - сказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Бурятии Владислав Буянов.
В настоящее время на месте работают дознаватели и эксперты Испытательной пожарной лаборатории МЧС.
- Рассматриваются три версии пожара – неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем и детская шалость, - сообщил начальник отдела административной практики и дознания Евгений Попов.