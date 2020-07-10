В Улан-Удэ пожар, где пострадали четверо детей, тушили с поезда

- В это время трое детей уже были эвакуированы очевидцами. Они сообщили пожарным, что в горящем здании находится ещё один ребёнок. В ходе разведки пожарные в составе звена газодымозащитной службы пожарно-спасательной части № 2 спасли из горящей квартир девочку и передали её бригаде скорой медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС.





- Пожар ликвидирован на общей площади 70 кв. м. Всего в тушении пожара принимали участие 17 человек личного состава, четыре единицы техники, был задействован пожарный поезд, - сказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Бурятии Владислав Буянов.







- Рассматриваются три версии пожара – неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем и детская шалость, - сообщил начальник отдела административной практики и дознания Евгений Попов.













