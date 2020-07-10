Улан-удэнец совершил грабёж в ломбарде

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Мужчину не устроила цена в ломбарде, и он тут же совершил преступление



В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в грабеже из ломбарда, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Двое мужчин зашли в ломбард в торговом центре на улице Пищевая, и попытались сдать подержанный сотовый телефон. Работник ломбарда предложил цену в 200 рублей, которая посетителей не устроила. Тогда один из них схватил с прилавка выставленный на продажу другой мобильный телефон и убежал.



Получив сообщение о грабеже, ближайшая к месту группа задержания вневедомственной охраны направилась на отработку прилегающей территории. Вскоре на соседней улице был обнаружен мужчина, схожий по приметам с ориентировкой.



Задержанный, 34-летний житель Улан-Удэ, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Телефон у него изъят и возвращён в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

