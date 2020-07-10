Мужчину не устроила цена в ломбарде, и он тут же совершил преступление
В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в грабеже из ломбарда, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Двое мужчин зашли в ломбард в торговом центре на улице Пищевая, и попытались сдать подержанный сотовый телефон. Работник ломбарда предложил цену в 200 рублей, которая посетителей не устроила. Тогда один из них схватил с прилавка выставленный на продажу другой мобильный телефон и убежал.
Получив сообщение о грабеже, ближайшая к месту группа задержания вневедомственной охраны направилась на отработку прилегающей территории. Вскоре на соседней улице был обнаружен мужчина, схожий по приметам с ориентировкой.
Задержанный, 34-летний житель Улан-Удэ, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Телефон у него изъят и возвращён в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Улан-удэнец совершил грабёж в ломбарде
Происшествия, Фото:
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