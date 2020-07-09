В Бурятии ищут пропавшего в апреле мужчину

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Сельчанин уехал в Улан-Удэ и не вернулся



Сотрудники полиции разыскивают 55-летнего жителя села Иволгинск Гомбо Жамбалова. Мужчина в начале апреля уехал на работу в Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид 55-60 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, волосы короткие, имеется залысина на лбу.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД просит сообщить в полицию по телефонам: 8(924)450-50-50, 8(914)389-76-800, 29-53-70 или 102 (112).

