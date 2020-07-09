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18-летний улан-удэнец поживился за счёт пьяного прохожего

18-летний улан-удэнец поживился за счёт пьяного прохожего
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Вор потратил деньги на личные нужды

В Улан-Удэ 6 июля в полицию поступило заявление от 25-летнего местного жителя о краже телефона с последующим снятием денег.

Молодой человек уточнил, что мобильный стоимостью около 16 тысяч рублей украли у него ночью после выхода из увеселительного заведения. На следующий день при проверке баланса он обнаружил, что с его банковского счёта переведены более девяти тысяч рублей.

Полицейские установили конечного получателя украденной суммы. Они выяснили, что деньги были сняты в банкомате, расположенном в магазине самообслуживания на улице Ключевская, и изъяли оттуда видеозапись. Уже вскоре подозреваемый – неработающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу 18-летний улан-удэнец – был задержан.

- Парень пояснил, что украл телефон из кармана джинсов подвыпившего мужчины. Гаджет у него в настоящее время изъят. Затем он вставил чужую сим-карту в своё устройство и с помощью мобильного банка перечислил сбережения. Украденные деньги молодой человек потратил на личные нужды. В содеянном признался, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 и п «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

кража
 
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