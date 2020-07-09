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Жительница Бурятии несколько дней отмечала покупку телефона, а его украли

Жительница Бурятии несколько дней отмечала покупку телефона, а его украли
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Новый гаджет украла её собутыльница

В Баргузинском районе 3 июля в полицию поступило заявление от 61-летней жительницы райцентра о краже телефона. Женщина сообщила, что купила гаджет накануне и решила отметить покупку со своими друзьями. Однако застолье затянулось на несколько дней, по прошествии которых она обнаружила пропажу.

Участковый уполномоченный полиции установил и задержал подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя участница компании. Когда собутыльники вышли на улицу, женщина украла из комнаты упакованный в коробку мобильный и спрятала в огороде.

Уходя, она забрала телефон, который впоследствии продала незнакомцу. Ущерб составил более девяти тысяч рублей.

Ранее она неоднократно судима за квартирные кражи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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