Жительница Бурятии несколько дней отмечала покупку телефона, а его украли

Новый гаджет украла её собутыльница



В Баргузинском районе 3 июля в полицию поступило заявление от 61-летней жительницы райцентра о краже телефона. Женщина сообщила, что купила гаджет накануне и решила отметить покупку со своими друзьями. Однако застолье затянулось на несколько дней, по прошествии которых она обнаружила пропажу.



Участковый уполномоченный полиции установил и задержал подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя участница компании. Когда собутыльники вышли на улицу, женщина украла из комнаты упакованный в коробку мобильный и спрятала в огороде.



Уходя, она забрала телефон, который впоследствии продала незнакомцу. Ущерб составил более девяти тысяч рублей.



Ранее она неоднократно судима за квартирные кражи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

