Новый гаджет украла её собутыльница
В Баргузинском районе 3 июля в полицию поступило заявление от 61-летней жительницы райцентра о краже телефона. Женщина сообщила, что купила гаджет накануне и решила отметить покупку со своими друзьями. Однако застолье затянулось на несколько дней, по прошествии которых она обнаружила пропажу.
Участковый уполномоченный полиции установил и задержал подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя участница компании. Когда собутыльники вышли на улицу, женщина украла из комнаты упакованный в коробку мобильный и спрятала в огороде.
Уходя, она забрала телефон, который впоследствии продала незнакомцу. Ущерб составил более девяти тысяч рублей.
Ранее она неоднократно судима за квартирные кражи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии несколько дней отмечала покупку телефона, а его украли
Происшествия, Фото:
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