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В Бурятии пьяные подростки сожгли машину в прямом эфире

В Бурятии пьяные подростки сожгли машину в прямом эфире
Происшествия, 
Сначала они катались на ней пьяные, но потом автомобиль вышел из строя

Вчера в пригороде Улан-Удэ пьяные молодые люди сожгли «Жигули». Перед тем как устроить пожар, они катались на ней, не соблюдая правила. Один из молодых людей забрался на крышу, а один и вовсе ехал на капоте. Однако позже автомобиль сломался. Всё происходящее подростки транслировали в прямом эфире в Инстаграм.


- У меня почему-то поршневая вылезла с одной стороны и почему-то слева, я так надеялся, что справа, - комментирует происходящее владелец автомобиля.

На протяжении всего эфира молодые люди спрашивали у подписчиков, что сделать с автомобилем – сжечь, продать или утопить в карьере. Но всё же пришли к выводу, что «Жигули» нужно сжечь.

- Ну вот реально, подписчики, всё ради вас. Если вы будете подписываться на нас, мы даже будем «Гелендвагены» сжигать. Мы будем сжигать всё, - добавил молодой человек.


Прежде чем поджечь машину, подростки разбили лобовое стекло, выгнули капот, сняли целые запчасти. Далее молодые люди протянули небольшой шланг, прикреплённый к бензонасосу, облили бензином переднюю часть авто. То же самое они проделали и с задними сиденьями, облив их уже из канистры.

После того как подростки подожгли машину, владелец автомобиля рассказал, что ещё должен за неё 19 тысяч рублей и что он уже не в первый раз поджигает авто.

- Интересно, долго машина горит? «Кресту» я сжёг, она сгорела за 27 минут. Не знаю, «шестёрка» подольше гореть будет, металл крепкий, - прокомментировал парень.

После того, как машина начала затухать, компания подростков её бросили на берегу водоёма.

пожар алкогольное опьянение
 
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