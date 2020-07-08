В Бурятии пьяные подростки сожгли машину в прямом эфире

Вчера в пригороде Улан-Удэ пьяные молодые люди сожгли «Жигули». Перед тем как устроить пожар, они катались на ней, не соблюдая правила. Один из молодых людей забрался на крышу, а один и вовсе ехал на капоте. Однако позже автомобиль сломался. Всё происходящее подростки транслировали в прямом эфире в Инстаграм.







- Ну вот реально, подписчики, всё ради вас. Если вы будете подписываться на нас, мы даже будем «Гелендвагены» сжигать. Мы будем сжигать всё, - добавил молодой человек.





После того, как машина начала затухать, компания подростков её бросили на берегу водоёма.







- У меня почему-то поршневая вылезла с одной стороны и почему-то слева, я так надеялся, что справа, - комментирует происходящее владелец автомобиля.На протяжении всего эфира молодые люди спрашивали у подписчиков, что сделать с автомобилем – сжечь, продать или утопить в карьере. Но всё же пришли к выводу, что «Жигули» нужно сжечь.Прежде чем поджечь машину, подростки разбили лобовое стекло, выгнули капот, сняли целые запчасти. Далее молодые люди протянули небольшой шланг, прикреплённый к бензонасосу, облили бензином переднюю часть авто. То же самое они проделали и с задними сиденьями, облив их уже из канистры.После того как подростки подожгли машину, владелец автомобиля рассказал, что ещё должен за неё 19 тысяч рублей и что он уже не в первый раз поджигает авто.- Интересно, долго машина горит? «Кресту» я сжёг, она сгорела за 27 минут. Не знаю, «шестёрка» подольше гореть будет, металл крепкий, - прокомментировал парень.