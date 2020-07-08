На место пришлось вызывать группу задержания
В селе Бичура сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя трактора МТЗ-80, который ехал, нарушая правила дорожного движения. При проверке документов полицейские поняли, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Пока шло разбирательство, на место подтянулись родственники пьяного тракториста. Они пытались отбить мужчину. Конфликтующие «защитники» препятствовали работе полицейских.
Тогда на помощь сотрудникам дорожно-патрульной службы вызвали группу задержания вневедомственной охраны.
- Прибывшие на место росгвардейцы урегулировали конфликт и успокоили недовольных родных, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии родственники пьяного тракториста мешали полицейским
Происшествия, Фото:
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