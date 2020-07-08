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В Бурятии родственники пьяного тракториста мешали полицейским

В Бурятии родственники пьяного тракториста мешали полицейским
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На место пришлось вызывать группу задержания

В селе Бичура сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя трактора МТЗ-80, который ехал, нарушая правила дорожного движения. При проверке документов полицейские поняли, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Пока шло разбирательство, на место подтянулись родственники пьяного тракториста. Они пытались отбить мужчину. Конфликтующие «защитники» препятствовали работе полицейских.

Тогда на помощь сотрудникам дорожно-патрульной службы вызвали группу задержания вневедомственной охраны.

- Прибывшие на место росгвардейцы урегулировали конфликт и успокоили недовольных родных, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Росгвардия полиция алкогольное опьянение
 
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