В Бурятии родственники пьяного тракториста мешали полицейским

На место пришлось вызывать группу задержания



В селе Бичура сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя трактора МТЗ-80, который ехал, нарушая правила дорожного движения. При проверке документов полицейские поняли, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.



Пока шло разбирательство, на место подтянулись родственники пьяного тракториста. Они пытались отбить мужчину. Конфликтующие «защитники» препятствовали работе полицейских.



Тогда на помощь сотрудникам дорожно-патрульной службы вызвали группу задержания вневедомственной охраны.



- Прибывшие на место росгвардейцы урегулировали конфликт и успокоили недовольных родных, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.







