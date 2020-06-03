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В Бурятии село закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

В Бурятии село закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Заразившаяся сотрудница магазина несколько дней обслуживала сельчан

В небольшом селе Барагхан Курумканского района Бурятии зарегистрирован случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

При лабораторном обследовании контактных лиц в данном семейном очаге среди выявлено ещё пять заболевших. Одна из заболевших работает в магазине и несколько дней обслуживала жителей села. Круг контактных лиц устанавливается, на сегодня он составляет порядка 100 человек. Проводится работа по их изоляции и лабораторном обследовании,

По предложению управления Роспотребнадзора оперативный штаб Курумканского района наложил карантин на Барагхан.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее карантин в Бурятии вводили в отношении Кижингинского района. Въезд и выезд из района был запрещён на две недели в мае. Эта мера помогла стабилизировать ситуацию, резкий прирост заболеваемости прекратился.

На утро 3 июня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии впервые превысило 1600. За сутки выявили ещё 46 заражённых. Сегодня стало известно, что кафе и ресторанам разрешат работу с 10 июня
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