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В Бурятии летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,63%

В Бурятии летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,63%
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Бурятия на шестом месте в ДФО по этому показателю

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал процент летальных исходов от общего количества заболевших коронавирусной инфекцией в регионах Дальневосточного федерального округа.

По состоянию на 3 июня, в Бурятии 0,63% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. По данному показателю Бурятия занимает шестое место среди регионов ДФО. За последнюю неделю этот процент увеличился: по данным на 27 мая к летальному исходу привели 0,61% выявленных случаев коронавируса. За неделю с 28 мая по 3 июня выявлено два летальных случая.

В ДФО самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае – 1,81%. В Еврейской автономной область летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,26%, это второй показатель. Третье место разделяют два региона Магаданская область и Чукотский АО с показателем – 1,15%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.

Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 5 215. Общий показатель смертности по РФ на данный момент составляет - 1,21%. 



Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 3 июня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии впервые превысило 1600. За сутки выявили ещё 46 заражённых.
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