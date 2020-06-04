В Бурятии летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,63%

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал процент летальных исходов от общего количества заболевших коронавирусной инфекцией в регионах Дальневосточного федерального округа.
По состоянию на 3 июня, в Бурятии 0,63% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. По данному показателю Бурятия занимает шестое место среди регионов ДФО. За последнюю неделю этот процент увеличился: по данным на 27 мая к летальному исходу привели 0,61% выявленных случаев коронавируса. За неделю с 28 мая по 3 июня выявлено два летальных случая.
В ДФО самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае – 1,81%. В Еврейской автономной область летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,26%, это второй показатель. Третье место разделяют два региона Магаданская область и Чукотский АО с показателем – 1,15%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.
Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 5 215. Общий показатель смертности по РФ на данный момент составляет - 1,21%.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 3 июня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии впервые превысило 1600. За сутки выявили ещё 46 заражённых.