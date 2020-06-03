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В Улан-Удэ COVID-19 заразился сотрудник детсада

В Улан-Удэ COVID-19 заразился сотрудник детсада
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В круг контактных лиц вошли и персонал, и детсадовцы, и их родители

Среди сотрудников детского сада «Солнышко» в Улан-Удэ выявлен заболевший COVID-19, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

- По данному случаю нами проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Учреждению выдано предписание о запрете приёма детей с 3 июня, - пояснил главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Установлен круг контактных лиц в количестве 328 человек, куда вошли и персонал, и воспитанники, и их родители. В настоящее время проводится работа по их изоляции, лабораторном обследовании и последующем медицинском наблюдении.

Проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия.

- Стоит отметить, что в нарушение ранее выданного нами предписания допуск детей в учреждение до 12 мая осуществлялся через один вход. По результатам эпидемиологического расследования нами будут приняты меры административного воздействия в отношении виновных лиц, - заявил Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 3 июня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии впервые превысило 1600. За сутки выявили ещё 46 заражённых.

Село Барагхан Курумканского района закрыто на карантин из-за вспышки COVID-19. Заразившаяся сотрудница магазина несколько дней обслуживала сельчан.

Сегодня же стало известно, что кафе и ресторанам разрешат работу с 10 июня
коронавирус детские сады
 
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