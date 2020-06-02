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Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 1,6 тысячи

Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 1,6 тысячи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На лечении остаются более 670 заражённых

Ситуация с коронавирусом в Бурятии стала сегодня несколько лучше. Если в последние два дня выявляли по 46 и 50 заражённых, то сегодня прибавилось только 24 новых больных.

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 2 июня в Бурятии 1587 (+24) случаев заражения COVID-2019. Из них в Улан-Удэ – 861.

Из 24 новых случаев COVID-19: три человека – прибывшие из регионов, двое – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, пять человек связаны с очагом в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района, двое были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1335 человек, все лабораторно обследованы.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 905 человек, в том числе 51 пациент выздоровел накануне. Входят в статистику и 10 летальных случаев.

Получают лечение 672 человека с коронавирусной инфекцией (накануне было 699). Из них в инфекционных стационарах лежат 498 больных. В числе госпитализированных 44 ребёнка (трёх детей накануне выписали). Состояние детей удовлетворительное.

На амбулаторном лечении находится ещё 174 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся три тяжёлых взрослых пациента с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации – ещё восемь человек, в том числе четверо – на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации лежат шесть больных, на ИВЛ – один из них.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев заявил, что на сегодня часть очагов коронавируса локализована, в ближайшее время они будут ликвидированы. Ханхареев заявил о «постепенной стабилизации ситуации».

Держать дистанцию и носить маски жителям Бурятии предстоит до конца года. Таково постановление главного санитарного врача России.

К слову, 1 июня в Бурятии запустили собственное производство одноразовых медицинских масок.

Главврач республиканской клинической больницы имени Семашко, где произошла вспышка коронавируса Игорь Шпак, получил выговор. Он записал видеообращение, где рассказал о ситуации в больнице.

1 июня арендаторы «Народного» собрались на сход, где заявили о «безвыходном положении» и попросили открыть торговый комплекс.




коронавирус профилактика
 
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