Врачи долгое время боролись за жизнь 61-летнего пациента
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова прокомментировала очередной летальный случай пациента с COVID-19, который произошёл накануне, 25 мая. Как сообщал «Байкал-Daily», 61-летний мужчина с 8 мая был на лечении в стационаре по ул. Солнечная.
По словам министра, пациент долгое время находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). У него была тяжёлая коронавирусная инфекция, осложнённая пневмонией, плюс тяжёлые сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, повторный инфаркт миокарда.
- Доктора максимально пытались сделать всё необходимое, развился повторный инфаркт прямо в клинике. Была оказана помощь – стентирование. То есть пациент переводился в другой корпус, при этом соблюдались условия безопасности. В бактериологическом боксе была восстановлена васкуляризация коронарного сосуда. Это дало нам всем возможность ещё надеяться… Но, к сожалению, развитие осложнения на фоне имеющихся сопутствующих заболеваний дало летальный исход, - сообщила Евгения Лудупова.
Она уточнила, что это первый смертельный случай пациента с коронавирусом трудоспособного возраста.
Всего на 26 мая в республике зарегистрировано 1313 случаев заражения коронавирусом (+59 за сутки). За весь период скончались восемь пациентов с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 618 человек.
В Бурятии впервые умер больной с коронавирусом трудоспособного возраста
Происшествия, Фото:
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